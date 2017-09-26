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26 أيلول 2017 - 11:09
26/09/2017 11:09:41
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تعلن الاستمرار بالإضراب يومي الأربعاء والخميس مع الاعتصام عند مفرق القصر الجمهوري
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تعلن الاستمرار بالإضراب يومي الأربعاء والخميس مع الاعتصام عند مفرق القصر الجمهوري
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LBCI News Lebanon
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