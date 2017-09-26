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26 أيلول 2017 - 11:09
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رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تعلن الاستمرار بالإضراب يومي الأربعاء والخميس مع الاعتصام عند مفرق القصر الجمهوري

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تعلن الاستمرار بالإضراب يومي الأربعاء والخميس مع الاعتصام عند مفرق القصر الجمهوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرسمي,الثانوي,التعليم,أساتذة,رابطة,
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رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تعلن الاستمرار بالإضراب يومي الأربعاء والخميس مع الاعتصام عند مفرق القصر الجمهوري
 
 
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