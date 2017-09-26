آخر الأخبار
26 أيلول 2017 - 11:22
Back

بري: السلسلة حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس إنما منذ سنوات وتفسير الدستور يعود فقط لمجلس النواب

بري: السلسلة حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس إنما منذ سنوات وتفسير الدستور يعود فقط لمجلس النواب Lebanon, news ,lbci ,أخبار وواجب,السلسلة,
episodes
بري: السلسلة حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس إنما منذ سنوات وتفسير الدستور يعود فقط لمجلس النواب
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً