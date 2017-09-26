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26 أيلول 2017 - 11:24
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بري: ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على مجلس النواب واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله

بري: ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على مجلس النواب واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله Lebanon, news ,lbci ,أخبار تجاوز,يحصل,
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بري: ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على مجلس النواب واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله
 
 
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