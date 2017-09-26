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26 أيلول 2017 - 11:40
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كتلة المستقبل: لقاء باسيل المعلم محاولة لاستدراج لبنان لضمه لمحور ايران والنظام السوري وهو خطوة انفرادية تتجاوز البيان الوزاري

كتلة المستقبل: لقاء باسيل المعلم محاولة لاستدراج لبنان لضمه لمحور ايران والنظام السوري وهو خطوة انفرادية تتجاوز البيان الوزاري Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعلم,باسيل,لقاء,المستقبل,كتلة,
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كتلة المستقبل: لقاء باسيل المعلم محاولة لاستدراج لبنان لضمه لمحور ايران والنظام السوري وهو خطوة انفرادية تتجاوز البيان الوزاري
 
 
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