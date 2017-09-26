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26 أيلول 2017 - 12:05
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التلفزيون العراقي: حكومة العراق تمهل كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات لتفادي حظر جوي دولي

التلفزيون العراقي: حكومة العراق تمهل كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات لتفادي حظر جوي دولي Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمهل,العراق,حكومة,العراقي,التلفزيون,
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التلفزيون العراقي: حكومة العراق تمهل كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات لتفادي حظر جوي دولي
 
 
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