الرئيس عون أمام الجالية اللبنانية في فرنسا: لبنان الذي كان مطوقا بالحديد والنار لم يخسر استقراره يوما واللبنانيون كانوا عقلاء وحكماء ولم يتخطوا الخط الاحمر