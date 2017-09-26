آخر الأخبار
26 أيلول 2017 - 14:19
26/09/2017 14:19:47
الرئيس عون أمام الجالية اللبنانية في فرنسا: لبنان الذي كان مطوقا بالحديد والنار لم يخسر استقراره يوما واللبنانيون كانوا عقلاء وحكماء ولم يتخطوا الخط الاحمر
الرئيس عون أمام الجالية اللبنانية في فرنسا: لبنان الذي كان مطوقا بالحديد والنار لم يخسر استقراره يوما واللبنانيون كانوا عقلاء وحكماء ولم يتخطوا الخط الاحمر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبنانية,الجالية,أمام,الرئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً