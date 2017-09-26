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26 أيلول 2017 - 14:21
26/09/2017 14:21:30
الرئيس عون: اليوم بدأنا مرحلة بناء الدولة بعد انهيار المؤسسات وعدم احترام الدستور والقوانين ونحن امام مرحلة صعبة لاعادة الانضباط
الرئيس عون: اليوم بدأنا مرحلة بناء الدولة بعد انهيار المؤسسات وعدم احترام الدستور والقوانين ونحن امام مرحلة صعبة لاعادة الانضباط
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LBCI News Lebanon
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