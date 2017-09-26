آخر الأخبار
26 أيلول 2017 - 14:27
26/09/2017 14:27:22
الرئيس عون: حمل النازحين الثقيل ينذر بالخطر على الصعيدين الاقتصادي والامني ونعمل على حل هذا الموضوع مع المؤسسات الدولية
الرئيس عون: حمل النازحين الثقيل ينذر بالخطر على الصعيدين الاقتصادي والامني ونعمل على حل هذا الموضوع مع المؤسسات الدولية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثقيل,النازحين,الرئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً