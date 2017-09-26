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26 أيلول 2017 - 15:27
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الخارجية الأميركية ترحب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات: خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح

الخارجية الأميركية ترحب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات: خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح Lebanon, news ,lbci ,أخبار للمرأة,بالسماح,ترحب,الأميركية,الخارجية,
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الخارجية الأميركية ترحب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات: خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح
 
 
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