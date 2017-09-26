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26 أيلول 2017 - 17:09
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طفل (5 سنوات) في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الاشرفية بحاجة ماسة الى دم فئة O+... للتبرع الاتصال على 70289570

طفل (5 سنوات) في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الاشرفية بحاجة ماسة الى دم فئة O+... للتبرع الاتصال على 70289570 Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستشفى,سنوات,
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طفل (5 سنوات) في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الاشرفية بحاجة ماسة الى دم فئة O+... للتبرع الاتصال على 70289570
 
 
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