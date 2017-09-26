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26 أيلول 2017 - 17:09
26/09/2017 17:09:20
طفل (5 سنوات) في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الاشرفية بحاجة ماسة الى دم فئة O+... للتبرع الاتصال على 70289570
طفل (5 سنوات) في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الاشرفية بحاجة ماسة الى دم فئة O+... للتبرع الاتصال على 70289570
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LBCI News Lebanon
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