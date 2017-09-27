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27 أيلول 2017 - 02:55
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روسيا تحذر من خطوات قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط بعد استفتاء أكراد العراق وتدعو العراق والأكراد لإجراء محادثات للتوصل إلى حل مقبول للطرفين في إطار دولة موحدة

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روسيا تحذر من خطوات قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط بعد استفتاء أكراد العراق وتدعو العراق والأكراد لإجراء محادثات للتوصل إلى حل مقبول للطرفين في إطار دولة موحدة
 
 
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