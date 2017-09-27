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27 أيلول 2017 - 02:55
27/09/2017 02:55:42
روسيا تحذر من خطوات قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط بعد استفتاء أكراد العراق وتدعو العراق والأكراد لإجراء محادثات للتوصل إلى حل مقبول للطرفين في إطار دولة موحدة
روسيا تحذر من خطوات قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط بعد استفتاء أكراد العراق وتدعو العراق والأكراد لإجراء محادثات للتوصل إلى حل مقبول للطرفين في إطار دولة موحدة
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LBCI News Lebanon
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