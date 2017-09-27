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27 أيلول 2017 - 03:54
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مقتل يوسف احمد الحجيري واصابة زوجته في انفجار لغم ارضي في جرود بلدة عرسال - محلة المجر

مقتل يوسف احمد الحجيري واصابة زوجته في انفجار لغم ارضي في جرود بلدة عرسال - محلة المجر Lebanon, news ,lbci ,أخبار واصابة,الحجيري,احمد,يوسف,مقتل,
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مقتل يوسف احمد الحجيري واصابة زوجته في انفجار لغم ارضي في جرود بلدة عرسال - محلة المجر
 
 
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