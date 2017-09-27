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27 أيلول 2017 - 04:40
27/09/2017 04:40:24
هيئة الطيران المدني العراقية تبلغ شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات إلى كردستان يوم الجمعة
هيئة الطيران المدني العراقية تبلغ شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات إلى كردستان يوم الجمعة
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LBCI News Lebanon
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