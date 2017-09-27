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27 أيلول 2017 - 05:32
27/09/2017 05:32:03
الرياشي خلال إعلان مشروع "بايكاتون بلدتي": هذا المشروع سيعرّف الجميع على منطقة المتن الشمالي كما سيساهم بالعمل على بيئة خضراء
الرياشي خلال إعلان مشروع "بايكاتون بلدتي": هذا المشروع سيعرّف الجميع على منطقة المتن الشمالي كما سيساهم بالعمل على بيئة خضراء
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LBCI News Lebanon
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