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27 أيلول 2017 - 06:02
27/09/2017 06:02:47
رئيس الخطوط الجوية القطرية: سنواصل رحلاتنا إلى أربيل ما دام المجال الجوي مفتوحا
رئيس الخطوط الجوية القطرية: سنواصل رحلاتنا إلى أربيل ما دام المجال الجوي مفتوحا
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LBCI News Lebanon
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