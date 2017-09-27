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27 أيلول 2017 - 06:02
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رئيس الخطوط الجوية القطرية: سنواصل رحلاتنا إلى أربيل ما دام المجال الجوي مفتوحا

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رئيس الخطوط الجوية القطرية: سنواصل رحلاتنا إلى أربيل ما دام المجال الجوي مفتوحا
 
 
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