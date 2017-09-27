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27 أيلول 2017 - 06:32
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رويترز: "مصر للطيران" توقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل في أقليم كردستان العراق بدءا من الجمعة

رويترز: "مصر للطيران" توقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل في أقليم كردستان العراق بدءا من الجمعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار للطيران,quot,رويترز,
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رويترز: &quot;مصر للطيران&quot; توقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل في أقليم كردستان العراق بدءا من الجمعة
 
 
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