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27 أيلول 2017 - 07:06
27/09/2017 07:06:59
وصول سامي الجميّل الى جدة يرافقه مستشاره البير كوستانيان تلبية لدعوة رسمية وجهت اليه من المملكة العربية السعودية
وصول سامي الجميّل الى جدة يرافقه مستشاره البير كوستانيان تلبية لدعوة رسمية وجهت اليه من المملكة العربية السعودية
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