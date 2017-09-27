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27 أيلول 2017 - 07:11
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العبادي يدعو القوات الكردية للانسحاب من المناطق المتنازع عليها في إِشارة إلى مدينة كركوك النفطية

العبادي يدعو القوات الكردية للانسحاب من المناطق المتنازع عليها في إِشارة إلى مدينة كركوك النفطية Lebanon, news ,lbci ,أخبار للانسحاب,الكردية,القوات,يدعو,العبادي,
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العبادي يدعو القوات الكردية للانسحاب من المناطق المتنازع عليها في إِشارة إلى مدينة كركوك النفطية
 
 
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