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27 أيلول 2017 - 07:27
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وهاب عبر تويتر: نتمنى ألا تكون الدعوات السعودية المفاجئة لبعض اللبنانيين محاولة لإعادة تسخين الساحة اللبنانية

وهاب عبر تويتر: نتمنى ألا تكون الدعوات السعودية المفاجئة لبعض اللبنانيين محاولة لإعادة تسخين الساحة اللبنانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتمنى,تويتر,وهاب,
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وهاب عبر تويتر: نتمنى ألا تكون الدعوات السعودية المفاجئة لبعض اللبنانيين محاولة لإعادة تسخين الساحة اللبنانية
 
 
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