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27 أيلول 2017 - 09:09
27/09/2017 09:09:31
الرئيس عون يمنح الرئيس ماكرون القلادة الذهبية الكبرى من وسام الأرز الوطني ويتلقّى منه وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة الصليب الأكبر
الرئيس عون يمنح الرئيس ماكرون القلادة الذهبية الكبرى من وسام الأرز الوطني ويتلقّى منه وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة الصليب الأكبر
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LBCI News Lebanon
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