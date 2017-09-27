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27 أيلول 2017 - 09:09
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الرئيس عون يمنح الرئيس ماكرون القلادة الذهبية الكبرى من وسام الأرز الوطني ويتلقّى منه وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة الصليب الأكبر

الرئيس عون يمنح الرئيس ماكرون القلادة الذهبية الكبرى من وسام الأرز الوطني ويتلقّى منه وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة الصليب الأكبر Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماكرون,الرئيس,يمنح,الرئيس,
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الرئيس عون يمنح الرئيس ماكرون القلادة الذهبية الكبرى من وسام الأرز الوطني ويتلقّى منه وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة الصليب الأكبر
 
 
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