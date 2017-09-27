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27 أيلول 2017 - 10:41
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القنصلية التركية في أربيل: الرحلات بين تركيا وشمال العراق ستعلق ابتداءً من الجمعة

القنصلية التركية في أربيل: الرحلات بين تركيا وشمال العراق ستعلق ابتداءً من الجمعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرحلات,أربيل,التركية,القنصلية,
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القنصلية التركية في أربيل: الرحلات بين تركيا وشمال العراق ستعلق ابتداءً من الجمعة
 
 
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