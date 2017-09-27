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27 أيلول 2017 - 11:56
27/09/2017 11:56:27
تابعوا مباراة الشانفيل وبيبلوس في إطار دورة هنري شلهوب بكرة السلة بعد قليل مباشرةً عبر الـ LB2 والبث المباشر www.lbci.com/hcbt
تابعوا مباراة الشانفيل وبيبلوس في إطار دورة هنري شلهوب بكرة السلة بعد قليل مباشرةً عبر الـ LB2 والبث المباشر www.lbci.com/hcbt
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LBCI News Lebanon
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