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27 أيلول 2017 - 12:02
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الملكية الأردنية: سنعلق رحلاتنا إلى أربيل والسليمانية ابتداءً من الجمعة تماشيا مع طلب السلطات العراقية

الملكية الأردنية: سنعلق رحلاتنا إلى أربيل والسليمانية ابتداءً من الجمعة تماشيا مع طلب السلطات العراقية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رحلاتنا,سنعلق,الأردنية,الملكية,
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الملكية الأردنية: سنعلق رحلاتنا إلى أربيل والسليمانية ابتداءً من الجمعة تماشيا مع طلب السلطات العراقية
 
 
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