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27 أيلول 2017 - 12:02
27/09/2017 12:02:43
الملكية الأردنية: سنعلق رحلاتنا إلى أربيل والسليمانية ابتداءً من الجمعة تماشيا مع طلب السلطات العراقية
الملكية الأردنية: سنعلق رحلاتنا إلى أربيل والسليمانية ابتداءً من الجمعة تماشيا مع طلب السلطات العراقية
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LBCI News Lebanon
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