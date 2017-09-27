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27 أيلول 2017 - 13:17
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نقيب الأساتذة في التعليم الخاص: قررنا الإستمرار بتعليق الإضراب غدا مع دعوة للمشاركة في الاعتصام على طريق القصر الجمهوري

نقيب الأساتذة في التعليم الخاص: قررنا الإستمرار بتعليق الإضراب غدا مع دعوة للمشاركة في الاعتصام على طريق القصر الجمهوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخاص,التعليم,الأساتذة,نقيب,
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نقيب الأساتذة في التعليم الخاص: قررنا الإستمرار بتعليق الإضراب غدا مع دعوة للمشاركة في الاعتصام على طريق القصر الجمهوري
 
 
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