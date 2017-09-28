آخر الأخبار
28 أيلول 2017 - 01:36
28/09/2017 01:36:59
الوكالة الوطنية: اصابة شخص بجروح طفيفة في انفجار ليلا بالقرب من مسكن أحد النازحين السوريين في بلدة الهيشة الحدودية في منطقة وادي خالد
الوكالة الوطنية: اصابة شخص بجروح طفيفة في انفجار ليلا بالقرب من مسكن أحد النازحين السوريين في بلدة الهيشة الحدودية في منطقة وادي خالد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بجروح,اصابة,الوطنية,الوكالة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً