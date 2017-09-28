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28 أيلول 2017 - 02:18
28/09/2017 02:18:48
مكتب رئيس الوزراء العراقي: تركيا توافق على التعامل مع حكومة بغداد فقط في ما يتعلق بصادرات النفط
مكتب رئيس الوزراء العراقي: تركيا توافق على التعامل مع حكومة بغداد فقط في ما يتعلق بصادرات النفط
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LBCI News Lebanon
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