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28 أيلول 2017 - 02:18
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مكتب رئيس الوزراء العراقي: تركيا توافق على التعامل مع حكومة بغداد فقط في ما يتعلق بصادرات النفط

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مكتب رئيس الوزراء العراقي: تركيا توافق على التعامل مع حكومة بغداد فقط في ما يتعلق بصادرات النفط
 
 
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