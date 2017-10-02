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02 تشرين الأول 2017 - 03:54
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الأمن الروسي: توقيف أعضاء خلية تابعة لداعش خططت لهجمات إرهابية في ضواحي موسكو

الأمن الروسي: توقيف أعضاء خلية تابعة لداعش خططت لهجمات إرهابية في ضواحي موسكو Lebanon, news ,lbci ,أخبار خلية,أعضاء,توقيف,الروسي,الأمن,
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الأمن الروسي: توقيف أعضاء خلية تابعة لداعش خططت لهجمات إرهابية في ضواحي موسكو
 
 
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