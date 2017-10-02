آخر الأخبار
02 تشرين الأول 2017 - 03:54
02/10/2017 03:54:28
الأمن الروسي: توقيف أعضاء خلية تابعة لداعش خططت لهجمات إرهابية في ضواحي موسكو
الأمن الروسي: توقيف أعضاء خلية تابعة لداعش خططت لهجمات إرهابية في ضواحي موسكو
Lebanon, news ,lbci ,أخبار خلية,أعضاء,توقيف,الروسي,الأمن,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً