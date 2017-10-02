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02 تشرين الأول 2017 - 05:33
02/10/2017 05:33:54
القاضي صقر ادعى على "ابو عجينة" في جرم الانتماء الى داعش وخطف مواطنين وتحريرهم مقابل فدية مالية
القاضي صقر ادعى على "ابو عجينة" في جرم الانتماء الى داعش وخطف مواطنين وتحريرهم مقابل فدية مالية
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LBCI News Lebanon
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