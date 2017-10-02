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02 تشرين الأول 2017 - 05:33
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القاضي صقر ادعى على "ابو عجينة" في جرم الانتماء الى داعش وخطف مواطنين وتحريرهم مقابل فدية مالية

القاضي صقر ادعى على "ابو عجينة" في جرم الانتماء الى داعش وخطف مواطنين وتحريرهم مقابل فدية مالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ادعى,القاضي,
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القاضي صقر ادعى على &quot;ابو عجينة&quot; في جرم الانتماء الى داعش وخطف مواطنين وتحريرهم مقابل فدية مالية
 
 
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