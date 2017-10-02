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02 تشرين الأول 2017 - 06:48
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أ.ف.ب عن مصدر قريب من التحقيق: لا روابط في هذه المرحلة بين منفذ هجوم مرسيليا وتنظيم الدولة الاسلامية

أ.ف.ب عن مصدر قريب من التحقيق: لا روابط في هذه المرحلة بين منفذ هجوم مرسيليا وتنظيم الدولة الاسلامية Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصدر,
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أ.ف.ب عن مصدر قريب من التحقيق: لا روابط في هذه المرحلة بين منفذ هجوم مرسيليا وتنظيم الدولة الاسلامية
 
 
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