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02 تشرين الأول 2017 - 07:17
02/10/2017 07:17:11
الرئيس عون: التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ومسيرة الإصلاح ستستمر ولن يقف في وجهها أي عائق وهي تتم على مراحل
الرئيس عون: التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ومسيرة الإصلاح ستستمر ولن يقف في وجهها أي عائق وهي تتم على مراحل
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LBCI News Lebanon
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