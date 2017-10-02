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02 تشرين الأول 2017 - 07:30
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رئيس كاتالونيا يطالب بوساطة دولية في الازمة مع مدريد وبسحب كل قوات الشرطة من الاقليم

رئيس كاتالونيا يطالب بوساطة دولية في الازمة مع مدريد وبسحب كل قوات الشرطة من الاقليم Lebanon, news ,lbci ,أخبار دولية,بوساطة,يطالب,كاتالونيا,رئيس,
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رئيس كاتالونيا يطالب بوساطة دولية في الازمة مع مدريد وبسحب كل قوات الشرطة من الاقليم
 
 
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