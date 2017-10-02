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02 تشرين الأول 2017 - 07:43
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الامم المتحدة تدعو اسبانيا الى التحقيق "في كل اعمال العنف" التي تخللت استفتاء كتالونيا

الامم المتحدة تدعو اسبانيا الى التحقيق "في كل اعمال العنف" التي تخللت استفتاء كتالونيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسبانيا,تدعو,المتحدة,الامم,
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الامم المتحدة تدعو اسبانيا الى التحقيق &quot;في كل اعمال العنف&quot; التي تخللت استفتاء كتالونيا
 
 
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