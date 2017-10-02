آخر الأخبار
02 تشرين الأول 2017 - 07:43
02/10/2017 07:43:48
الامم المتحدة تدعو اسبانيا الى التحقيق "في كل اعمال العنف" التي تخللت استفتاء كتالونيا
الامم المتحدة تدعو اسبانيا الى التحقيق "في كل اعمال العنف" التي تخللت استفتاء كتالونيا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسبانيا,تدعو,المتحدة,الامم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً