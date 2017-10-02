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02 تشرين الأول 2017 - 10:14
02/10/2017 10:14:10
ترامب عم يتحدث عن حادث إطلاق نار بلاس فيغاس ومش عمل إرهاب بوقت يلي صار هو الإرهاب بحد ذاتو، ما يعني إنو التصنيف الإرهابي بيختلف عند الأميركيين... شاركونا آراءكم على هاشتاغ الإرهاب_بالأميركاني
ترامب عم يتحدث عن حادث إطلاق نار بلاس فيغاس ومش عمل إرهاب بوقت يلي صار هو الإرهاب بحد ذاتو، ما يعني إنو التصنيف الإرهابي بيختلف عند الأميركيين... شاركونا آراءكم على هاشتاغ الإرهاب_بالأميركاني
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LBCI News Lebanon
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