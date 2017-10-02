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02 تشرين الأول 2017 - 10:14
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ترامب عم يتحدث عن حادث إطلاق نار بلاس فيغاس ومش عمل إرهاب بوقت يلي صار هو الإرهاب بحد ذاتو، ما يعني إنو التصنيف الإرهابي بيختلف عند الأميركيين... شاركونا آراءكم على هاشتاغ الإرهاب_بالأميركاني

ترامب عم يتحدث عن حادث إطلاق نار بلاس فيغاس ومش عمل إرهاب بوقت يلي صار هو الإرهاب بحد ذاتو، ما يعني إنو التصنيف الإرهابي بيختلف عند الأميركيين... شاركونا آراءكم على هاشتاغ الإرهاب_بالأميركاني Lebanon, news ,lbci ,أخبار حادث,يتحدث,ترامب,
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ترامب عم يتحدث عن حادث إطلاق نار بلاس فيغاس ومش عمل إرهاب بوقت يلي صار هو الإرهاب بحد ذاتو، ما يعني إنو التصنيف الإرهابي بيختلف عند الأميركيين... شاركونا آراءكم على هاشتاغ الإرهاب_بالأميركاني
 
 
 
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