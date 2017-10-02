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02 تشرين الأول 2017 - 10:38
02/10/2017 10:38:52
مسؤولان أميركيان كبيران لـ"رويترز": لا أدلة حاليا على أن مطلق النار في لاس فيغاس مرتبط بأي جماعة دولية متشددة
مسؤولان أميركيان كبيران لـ"رويترز": لا أدلة حاليا على أن مطلق النار في لاس فيغاس مرتبط بأي جماعة دولية متشددة
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