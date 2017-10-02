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02 تشرين الأول 2017 - 10:38
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مسؤولان أميركيان كبيران لـ"رويترز": لا أدلة حاليا على أن مطلق النار في لاس فيغاس مرتبط بأي جماعة دولية متشددة

مسؤولان أميركيان كبيران لـ"رويترز": لا أدلة حاليا على أن مطلق النار في لاس فيغاس مرتبط بأي جماعة دولية متشددة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,كبيران,أميركيان,مسؤولان,
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مسؤولان أميركيان كبيران لـ&quot;رويترز&quot;: لا أدلة حاليا على أن مطلق النار في لاس فيغاس مرتبط بأي جماعة دولية متشددة
 
 
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