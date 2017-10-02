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02 تشرين الأول 2017 - 14:09
02/10/2017 14:09:50
معلومات للـLBCI : توقيف المقدم سوزان الحاج حبيش عن العمل لعشرين يوما في إجراء مسلكي بعد التحقيق معها
معلومات للـLBCI : توقيف المقدم سوزان الحاج حبيش عن العمل لعشرين يوما في إجراء مسلكي بعد التحقيق معها
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