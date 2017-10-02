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02 تشرين الأول 2017 - 14:50
02/10/2017 14:50:03
ارتفاع محصلة الاشكال بين اصحاب المولدات في حي البراد في صيدا الى قتيلين والجيش يسير دوريات في المدينة
ارتفاع محصلة الاشكال بين اصحاب المولدات في حي البراد في صيدا الى قتيلين والجيش يسير دوريات في المدينة
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LBCI News Lebanon
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