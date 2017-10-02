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02 تشرين الأول 2017 - 16:50
02/10/2017 16:50:06
استخبارات الجيش أوقفت في الغازية ص. ش. أحد المتهمين بالتورط في حادث اطلاق النار في حي البراد في صيدا
استخبارات الجيش أوقفت في الغازية ص. ش. أحد المتهمين بالتورط في حادث اطلاق النار في حي البراد في صيدا
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LBCI News Lebanon
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