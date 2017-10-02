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02 تشرين الأول 2017 - 16:50
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استخبارات الجيش أوقفت في الغازية ص. ش. أحد المتهمين بالتورط في حادث اطلاق النار في حي البراد في صيدا

استخبارات الجيش أوقفت في الغازية ص. ش. أحد المتهمين بالتورط في حادث اطلاق النار في حي البراد في صيدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغازية,أوقفت,الجيش,استخبارات,
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استخبارات الجيش أوقفت في الغازية ص. ش. أحد المتهمين بالتورط في حادث اطلاق النار في حي البراد في صيدا
 
 
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