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02 تشرين الأول 2017 - 16:54
02/10/2017 16:54:38
ماهر حمود للـLBCI :لا أبعاد سياسية لاشكال صيدا وما حصل هو اعتداء واطلاق نار قام به شبان مقربون من صالح شحادة على آخرين لا علاقة لهم بالمولدات وحصل على الاثر ردات فعل
ماهر حمود للـLBCI :لا أبعاد سياسية لاشكال صيدا وما حصل هو اعتداء واطلاق نار قام به شبان مقربون من صالح شحادة على آخرين لا علاقة لهم بالمولدات وحصل على الاثر ردات فعل
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