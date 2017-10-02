ماهر حمود للـLBCI :لا أبعاد سياسية لاشكال صيدا وما حصل هو اعتداء واطلاق نار قام به شبان مقربون من صالح شحادة على آخرين لا علاقة لهم بالمولدات وحصل على الاثر ردات فعل