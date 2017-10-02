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02 تشرين الأول 2017 - 16:54
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ماهر حمود للـLBCI :لا أبعاد سياسية لاشكال صيدا وما حصل هو اعتداء واطلاق نار قام به شبان مقربون من صالح شحادة على آخرين لا علاقة لهم بالمولدات وحصل على الاثر ردات فعل

ماهر حمود للـLBCI :لا أبعاد سياسية لاشكال صيدا وما حصل هو اعتداء واطلاق نار قام به شبان مقربون من صالح شحادة على آخرين لا علاقة لهم بالمولدات وحصل على الاثر ردات فعل Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبعاد,للـLBCI,حمود,ماهر,
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ماهر حمود للـLBCI :لا أبعاد سياسية لاشكال صيدا وما حصل هو اعتداء واطلاق نار قام به شبان مقربون من صالح شحادة على آخرين لا علاقة لهم بالمولدات وحصل على الاثر ردات فعل
 
 
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