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02 تشرين الأول 2017 - 22:48
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مصدر في الكونغرس: الولايات المتحدة تعتزم طرد نحو ثلثي طاقم السفارة الكوبية ويتوقع صدور إعلان اليوم

مصدر في الكونغرس: الولايات المتحدة تعتزم طرد نحو ثلثي طاقم السفارة الكوبية ويتوقع صدور إعلان اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,الولايات,الكونغرس,مصدر,
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مصدر في الكونغرس: الولايات المتحدة تعتزم طرد نحو ثلثي طاقم السفارة الكوبية ويتوقع صدور إعلان اليوم
 
 
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