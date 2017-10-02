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02 تشرين الأول 2017 - 22:48
02/10/2017 22:48:23
مصدر في الكونغرس: الولايات المتحدة تعتزم طرد نحو ثلثي طاقم السفارة الكوبية ويتوقع صدور إعلان اليوم
مصدر في الكونغرس: الولايات المتحدة تعتزم طرد نحو ثلثي طاقم السفارة الكوبية ويتوقع صدور إعلان اليوم
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LBCI News Lebanon
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