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03 تشرين الأول 2017 - 02:39
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وزير فرنسي: أحد الموقوفين في قضية القنبلة في باريس كان اسمه مدرجا لدى أجهزة الأمن لتطرفه

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وزير فرنسي: أحد الموقوفين في قضية القنبلة في باريس كان اسمه مدرجا لدى أجهزة الأمن لتطرفه
 
 
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