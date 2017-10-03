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03 تشرين الأول 2017 - 04:39
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رويترز: إقليم كردستان العراق ينظم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول تشرين الثاني

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رويترز: إقليم كردستان العراق ينظم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول تشرين الثاني
 
 
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