آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2017 - 05:50
03/10/2017 05:50:37
الكتائب: نرفض إعادة فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود ونحذّر من مخالفة الدستور في الموازنة ونطالب بإصلاحات فيها
الكتائب: نرفض إعادة فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود ونحذّر من مخالفة الدستور في الموازنة ونطالب بإصلاحات فيها
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الضرائب,إعادة,نرفض,الكتائب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً