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03 تشرين الأول 2017 - 06:32
03/10/2017 06:32:35
الرئيس عون أبرق الى الرئيسين ترامب وماكرون معزياً: سنواجه الإرهاب بكل أشكاله اينما وجد والحاجة ملحّة لتعزيز ثقافة الفكر وحوار الحضارات
الرئيس عون أبرق الى الرئيسين ترامب وماكرون معزياً: سنواجه الإرهاب بكل أشكاله اينما وجد والحاجة ملحّة لتعزيز ثقافة الفكر وحوار الحضارات
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LBCI News Lebanon
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