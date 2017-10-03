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03 تشرين الأول 2017 - 07:08
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الوكالة الوطنية: الحكومة ارسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون يطلب فيه الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بالسلسلة حتى أقرار الضرائب

الوكالة الوطنية: الحكومة ارسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون يطلب فيه الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بالسلسلة حتى أقرار الضرائب Lebanon, news ,lbci ,أخبار ارسلت,الحكومة,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: الحكومة ارسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون يطلب فيه الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بالسلسلة حتى أقرار الضرائب
 
 
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