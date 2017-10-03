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03 تشرين الأول 2017 - 07:19
03/10/2017 07:19:13
ارجاء جلسة محاكمة طارق يتيم بقضية قتل جورج الريف الى 10 الحالي والقاضي طلب من نقابة المحامين اتخاذ تدابير بحق محامي يتيم بسبب تغيبه المستمر عن الجلسات
ارجاء جلسة محاكمة طارق يتيم بقضية قتل جورج الريف الى 10 الحالي والقاضي طلب من نقابة المحامين اتخاذ تدابير بحق محامي يتيم بسبب تغيبه المستمر عن الجلسات
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LBCI News Lebanon
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