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03 تشرين الأول 2017 - 07:53
03/10/2017 07:53:49
رئيس البرلمان العراقي يعرض الحوار مع الأكراد "لحل الخلافات" ويستبعد الحوار من أجل الاستقلال
رئيس البرلمان العراقي يعرض الحوار مع الأكراد "لحل الخلافات" ويستبعد الحوار من أجل الاستقلال
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LBCI News Lebanon
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