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03 تشرين الأول 2017 - 07:53
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رئيس البرلمان العراقي يعرض الحوار مع الأكراد "لحل الخلافات" ويستبعد الحوار من أجل الاستقلال

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رئيس البرلمان العراقي يعرض الحوار مع الأكراد &quot;لحل الخلافات&quot; ويستبعد الحوار من أجل الاستقلال
 
 
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