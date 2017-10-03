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03 تشرين الأول 2017 - 08:42
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الوكالة الوطنية: أهالي بعلبك شعروا بهزة أرضية خفيفة في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم

الوكالة الوطنية: أهالي بعلبك شعروا بهزة أرضية خفيفة في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار شعروا,بعلبك,أهالي,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: أهالي بعلبك شعروا بهزة أرضية خفيفة في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم
 
 
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