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03 تشرين الأول 2017 - 08:42
03/10/2017 08:42:32
الوكالة الوطنية: أهالي بعلبك شعروا بهزة أرضية خفيفة في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم
الوكالة الوطنية: أهالي بعلبك شعروا بهزة أرضية خفيفة في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم
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LBCI News Lebanon
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