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03 تشرين الأول 2017 - 08:43
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رئيس الوزراء الاسرائيلي يرفض اي مصالحة فلسطينية من دون حل الجناح العسكري لحركة حماس

رئيس الوزراء الاسرائيلي يرفض اي مصالحة فلسطينية من دون حل الجناح العسكري لحركة حماس Lebanon, news ,lbci ,أخبار يرفض,الاسرائيلي,الوزراء,رئيس,
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رئيس الوزراء الاسرائيلي يرفض اي مصالحة فلسطينية من دون حل الجناح العسكري لحركة حماس
 
 
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