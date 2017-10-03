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03 تشرين الأول 2017 - 08:48
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مريض في مستشفى سان جورج في عجلتون بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ ... للتبرع الاتصال على 03520022

مريض في مستشفى سان جورج في عجلتون بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ ... للتبرع الاتصال على 03520022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار جورج,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى سان جورج في عجلتون بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ ... للتبرع الاتصال على 03520022
 
 
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