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03 تشرين الأول 2017 - 09:45
03/10/2017 09:45:58
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة ارضية بقوة 3 درجات على مقياس "ريختر" ضربت بعلبك في الثالثة وست دقائق من بعد ظهر اليوم
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة ارضية بقوة 3 درجات على مقياس "ريختر" ضربت بعلبك في الثالثة وست دقائق من بعد ظهر اليوم
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LBCI News Lebanon
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